Capitania emite aviso de agitação marítima forte até às 18 horas de amanhã

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um novo aviso de agitação marítima forte, inicialmente válido até às 6 horas de amanhã, actualizando para até às 18 horas do mesmo dia.

A nota enviada dá conta que as ondas na Costa Norte estarão de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 4 metros. Na Costa Sul as ondas estarão de oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros.

Neste sentido, a Capitania deixa recomendações à comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;