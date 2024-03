Marítimo distinguido com o prémio 'O futebol és tu!', da Liga Portugal

A iniciativa ‘o 12º jogador’, que o Marítimo tem levado a cabo nos jogos da II Liga disputados no seu estádio – é sempre seleccionado um sócio verde-rubro para se juntar à fotografia do ‘onze’ inicial antes do inicio de cada partida – mereceu o reconhecimento da Liga Portugal.

Assim, o clube foi distinguido com o prémio ‘O futebol és tu', referente ao mês de Janeiro de 2024. O prémio foi entregue aquando da presença de responsáveis maritimistas nas Jornadas da Liga, realizadas na passada terça-feira.