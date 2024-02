63 professores e investigadores debatem educação para adultos em São Martinho

Tem hoje início a 5.ª Network Conference organizada pela European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) em parceria com a Associação Regional de Administração Educacional (ARAE). 'Problematising the Futures of Adult Education: Between Global, National, Regional and Local Policies and Actors' será a temática em debate, até sábado, contando com a participação de 63 professores e investigadores.

As acções de hoje e de amanhã, sexta-feira, decorrem na Escola Profissional Francisco Fernandes e no sábado rumam ao Auditório da Junta de Freguesia de São Martinho. Os participantes são oriundos de vários pontos do globo, designadamente USA, Canada, India, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Eslovénia, República Checa, Áustria, Itália, Finlândia, Polónia, Bélgica, Portugal, Reino Unido, Grécia, Hungria, Espanha, Turquia e Zâmbia e Bulgária.

A conferência terá sessões plenárias e sessões paralelas que decorrerão simultaneamente em 4 salas e a língua de trabalho será o inglês.