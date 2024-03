Portugal com Bósnia, Irlanda do Norte e Malta na corrida ao Europeu'2025 feminino

Portugal defronta Bósnia-Herzegovina, Irlanda do Norte e Malta no Grupo 3 da Liga B de qualificação para o Campeonato da Europa feminino de futebol de 2025, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

Os encontros do Grupo B3 vão realizar-se em 3 e 9 de Abril, 29 de Maio e 4 de Junho e 10 e 16 de Julho, com a formação das 'quinas' a precisar de ficar num dos três primeiros lugares para seguir para os play-offs.

Para chegar à fase final, marcada para a Suíça, entre 2 e 27 de Julho de 2025, Portugal necessitará de ultrapassar ainda as duas eliminatórias dos play-offs, a primeira em 27 e 29 de Outubro e a segunda em 27 de Novembro e 3 de Dezembro.

O seleccionador nacional Francisco Neto reagiu já ao sorteio para o Euro'2025 e admitiu que Portugal a jogar ao seu melhor nível poderá seguir em frente para o play-off.

"Os sorteios o contexto europeu são sempre complicados, porque as equipas são fortes. A verdade é que, sendo equipa do Pote 1 nesta Liga [Divisão B], temos que assumir a nossa responsabilidade. Olhando para o ranking, dois dos nossos adversários são cabeças de série nos respetivos potes - Irlanda do Norte e Malta. A Irlanda do Norte esteve no último Europeu. No entanto, se estivermos ao nosso nível, temos todas as condições para nos apurarmos para os play-off e garantir também, neste primeiro semestre, a subida à Divisão A, que é o espaço onde achamos que temos de estar", concluiu o técnico luso.