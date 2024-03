Associação Contigo Teatro e Casa do Povo da Camacha 'encerram' Feira do Livro do Funchal

O espectáculo de encerramento da 50.ª edição da Feira do Livro do Funchal será protagonizado pela Associação Contigo Teatro, em conjunto com o Grupo Coral da Casa do Povo da Camacha. Trata-se do espectáculo 'No Corpo Íntimo da ilha é que começa o mundo', que sobe a palco pelas 19 horas de hoje.

Este é um espectáculo que tem na sua constituição tem em conta as comemorações dos 50 anos do 25 de abril e dos 70 anos do nascimento do poeta José António Gonçalves. A atividade teve a voz do poeta presente e agregou também outras (Maria Aurora, Irene Lucília e João Carlos Abreu). Homenageia também a contribuição para a dinamização cultural da cidade feita por estas personalidades.

A dramaturgia está a cargo de Maria José Costa, com a interpretação coral a ser do Grupo Coral Casa do Povo da Camacha.