Estudos de opinião são importantes, mas o resultado eleitoral poderá não corresponder

“O PAN, tem nas sondagens uma fonte de informação da qual não se sente condicionado”, começou por reagir Marco Gonçalves, o cabeça de lista do PAN na Madeira.

Com apenas 1,6% nas intenções de voto, o PAN surge na 7ª posição entre as listas candidatas pelo Círculo da Madeira às Eleições Legislativas Nacionais deste domingo, de acordo com a sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M, que dá vitória folgada à coligação 'Madeira Primeiro' (3 mandatos), seguida do PS (2 mandatos) e do Chega (1 mandato).

O candidato reconhece a importância do estudo de opinião, embora ressalve que o mesmo não passe de uma previsão, uma probabilidade, que só no domingo à noite será possível avaliar o grau de assertividade, ou não.

“Considerando ser importante estes estudos, sabemos que na prática o resultado poderá não corresponder por um conjunto de condicionantes”, sublinha, para concluir que “nesse sentido, o PAN continua focado naquilo que tem sido o seu trabalho de campanha, junto das pessoas, dando a conhecer as suas causas e medidas a implementar na próxima legislatura, sendo um partido que pretende cuidar das pessoas, proteger os animais e defender a natureza”, reforça.

Remete por isso para a noite de domingo a verdadeira avaliação a aquele que será o resultado oficial destas Legislativas Nacionais.

“Comentários efectivos serão aqueles a fazer com resultado expresso dos votos do dia 10 de Março, que se quer bastante participativo”, desejou.