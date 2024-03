Emigrantes satisfeitos com estudo sobre emigração madeirense em Jersey

A comunidade madeirense radicada em Jersey mostra-se radiante por, pela primeira vez na sua história, vir alguém da Madeira realizar um estudo sobre a sua presença ali, dado que ao longo dos últimos 70 anos milhares de madeirenses escolheram esta ilha para trabalhar e viver.

A investigação inédita está a cargo de Duarte Mendonça, técnico superior da Biblioteca Municipal do Funchal, que foi indicado pela presidente da autarquia funchalense para executar este trabalho, no âmbito do protocolo nesse sentido rubricado pelos autarcas das cidades geminadas do Funchal e de Saint Helier no pretérito mês de Outubro.

Duarte Mendonça foi recebido, anteontem, por uma comitiva de emigrantes madeirenses e pelo Conselheiro das Comunidades Madeirenses das Ilhas do Canal e responsável pelo Comité da geminação das cidades de Saint Helier e do Funchal, João Carlos Nunes, e pelo Cônsul Honorário de Portugal em Jersey, Manuel Silva, que fizeram questão de celebrar este momento histórico com um brinde de Vinho Madeira de 15 anos Boal da empresa Henriques e Henriques, o vinho preferido da falecida Rainha de Inglaterra, Isabel II.

O responsável pela investigação encontra-se naquela ilha para fazer a pesquisa nos Arquivos de Jersey e realizar diversas entrevistas com diversos madeirenses de sucesso e não só de modo a recolher testemunhos sobre o seu percurso de vida. Para além disso fará pesquisa de informação no jornal Jersey Evening Post, o único órgão informativo daquela ilha, que ainda na sua grande maioria não se encontra digitalizado. Faz parte da sua agenda o contacto com diversas instituições locais, entre as quais o Consulado Honorário de Portugal em Jersey de modo a obter dados acerca da presença madeirense em Jersey.

O DIÁRIO auscultou diversos emigrantes madeirenses acerca deste projecto de investigação, que foram unânimes em afirmar que “que já não era sem tempo que este trabalho fosse feito” e felicitaram a Câmara do Funchal por esta feliz iniciativa conjunta com a Câmara de Jersey. O Conselheiro das Comunidades Madeirenses nas Ilhas do Canal, João Carlos Nunes, disse que olha para o início deste projecto de investigação sobre a emigração madeirense em Jersey de uma forma excelente porque será bom para o futuro da nossa comunidade nesta ilha. O começo deste trabalho é já um marco histórico. A intenção é que este estudo seja publicado, o que permitirá mostrar aos descendentes da segunda, terceira e quarta geração a história da nossa emigração,” explicou o Conselheiro. “Dou muitas graças a esta ponte da geminação entre as cidades do Funchal e de Saint Helier e agradeço à Câmara Municipal do Funchal pelo apoio e sempre que é necessário acolhe-nos sempre da melhor forma. E também agradeço a Câmara Municipal de Saint Helier que tem feito um bom trabalho nesta ponte e tem acolhido os emigrantes madeirenses de uma forma imparcial. Por fim, estamos contentes por ter já o investigador Duarte Mendonça e quero agradecer por ter aceitado este desafio para realizar este trabalho,” frisou João Carlos Nunes.

O director de um dos hotéis em Jersey, o madeirense Maurílio Forte mostrou-se muito satisfeito com este estudo sobre a emigração madeirense e disse que “afinal alguém se lembrou em fazer este trabalho porque os madeirenses já estão cá há muitos e muitos anos e contribuíram em muitas coisas quer para bem da nossa terra, a Madeira, e também cá em Jersey. Este estudo permitirá saber o que nós fazemos cá e aquilo que mantemos das nossas tradições. Já era sem tempo alguém se interessar por este estudo e foi uma grande alegria saber que estão já a realizar este trabalho”, adiantou o emigrante madeirense. Já o enfermeiro madeirense, Duarte Vieira afirmou que esta investigação vai contribuir para o enriquecimento especificamente da Madeira mas também de Portugal e até mesmo além fronteiras. Salientou que com base nos dados que vão ser recolhidos, essa informação servirá para entender o futuro que até pode estimular a economia, mas principalmente o presente estudo vai deixar um legado para memória futura daquilo que aconteceu nos últimos 70 anos na emigração madeirense em Jersey. “Este é o tempo ideal para ser realizado este trabalho porque ainda temos emigrantes da primeira, da segunda e terceira geração ainda vivos. Isto porque a recolha dos testemunhos da primeira geração são muito importantes porque vai dar entender a terceira e quarta geração quais as razões que os motivaram a vir trabalhar e viver em Jersey e assim iremos perceber o contexto desta emigração,” frisou Duarte Vieira.

Este projecto inédito de investigação sobre a comunidade madeirense em Jersey conta com apoio da Câmara Municipal do Funchal que enviou o técnico da Biblioteca do Funchal, Duarte Mendonça a Jersey a fim de realizar a investigação e as entrevistas aos emigrantes e conta com a colaboração da Câmara de Saint Helier, a cidade geminada com o Funchal há cerca de 20 anos