VivaCidade de 10 a 13 de Abril

Realiza-se de 10 a 13 de Abril a nova edição do evento ‘VivaCidade’, iniciativa da Câmara Municipal do Funchal com o objectivo de dinamizar o comércio e promover a permanência na cidade até mais tarde. Além dos espectáculos que marcam habitualmente este festival, a edição contará com fotografia, com a participação de 15 autores.

O concurso público para a realização desta segunda edição do evento foi lançado na terça-feira o com um valor base de 41.900 euros, a que acresce o IVA. Este preço máximo que a autarquia está disponível para pagar Inclui o pagamento de cachés aos artistas; aluguer de equipamento técnico; e impressão de material gráfico, entre outras despesas associadas.

O propósito deste investimento público é promover o comércio. Vai envolver a Praça do Município, a Rua Fernão de Ornelas e o Mercado dos Lavradores, onde arrancará a edição de 2024.

A edição do ano passado contou com 12 espectáculos de música, teatro e dança e decorreu no Largo do Chafariz, Mercado dos Lavradores, Praça de Colombo (Praça Amarela) e na Rua Imperatriz Dona Amélia. Este ano há novo itinerário mas manter-se-á a aposta nos artistas locais.

Na edição anterior foram investidos cerca de 20.000 euros. Este ano o investimento deverá duplicar.

O executivo, agora liderado por Cristina Pedra, então vice-presidente, assumiu o compromisso de relançar o Funchal