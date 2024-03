Há Ladrões e Ladrões?

Esta pergunta é muito oportuna, perturbante, mas, muito pertinente, especialmente nos dias de hoje e já vão ver porquê.

Mas,

O que é? Ou como se define verdadeiramente um LADRÃO?

É uma pessoa desonesta que se apropria do que não é seu, que rouba ou furta e também chamada de assaltante, gatuno, larápio, tratante, biltre, patife e pilhante, entre outras designações menos usuais.

Olhando e digerindo esta definição de forma simples, não encontramos nem excepções, nem qualquer caracterização do tipo bom ou mau, amador ou profissional, revolucionário, político, militar ou civil, justificado ou o seu contrário; mas, o que é facto, é que isso, infelizmente, acontece!

Então vejamos:

Há 54 anos em 17 de Maio de 1967, pelas 15.55 na Figueira da Foz uma quadrilha (é assim que se denomina, tecnicamente, um conjunto ou grupo de ladrões), composta entre outros por Camilo Mortágua, que é o paizinho das meninas Mortágua do Bloco de esquerda, hoje empresário (?), assaltou ou "fizeram"(na sua terminologia e linguagem), uma dependência do Banco de Portugal, segundo eles, com a justificação que iam buscar o dinheiro para fazer a revolução ...

Em Junho de 2005, foi condecorado com o grau de Grande Oficial da Ordem da Liberdade, por Jorge Sampaio Presidente da República de então.

O grupo Forças Populares 25 de Abril, organização terrorista, no princípio dos anos 80, deu início a uma série de assaltos a Bancos, viaturas de transporte de valores e outros, alguns, com a morte de diversas pessoas (18 ao longo das "acções"), também com a justificação de necessitar de "financiamento" para as suas actividades revolucionárias.

No plano legal, o julgamento dos actos imputados ao maior grupo terrorista criado em Portugal, foi interrompido pela intromissão do poder político na decisão judicial. A maioria parlamentar, composta pelo PS e pelo PCP (por mera curiosidade, reparem que são sempre os mesmos ...), veio aprovar uma amnistia para os envolvidos no crime de associação terrorista. A pedido do então Presidente da República Mário Soares, foi-lhes aprovado e concedido um perdão. O seu mentor e principal membro Otelo Saraiva de Carvalho foi condecorado em 1983.

Vem esta introdução, a propósito, do assalto ao Banco em Câmara de Lobos.

Aqui, tenho de fazer uma declaração de interesses, pois tive acesso a alguma informação privilegiada em relação ao perfil da pessoa e aos seus problemas pessoais e familiares. E, lamento profundamente a situação desesperada, que levou a este desenlace infeliz, agora agravado com a prisão preventiva.

Devido às histórias da nossa infância do Robin dos Bosques, quase todos nós, transportamos uma visão romântica "do ladrão bom" ..., que roubava aos nobres e ricos para dar aos pobres"... Ora, como vimos na essência da definição substantiva, isso não existe!

Mas,

nestas coisas e como se viu descrito, nas duas situações atrás, há sempre um mas...

Pensei, este homem que caiu numa situação aflitiva, porque não alegar, que o dinheiro se destinava a poder iniciar "actividades revolucionárias" e como tal, era fundamental para conseguir o financiamento necessário à prossecução do objectivo pretendido...

Além disso, o momento é propício, pois estão presos domiciliariamente e na cadeia uma série de "notáveis", desde o ex chefe de gabinete, ao ex melhor amigo do ex primeiro-ministro, o ainda António Costa.

Do que me tem sido dado ver, estará para breve passarem todos à condição de ex acusados e ex prisioneiros e poderá ser o momento de apanhar não uma boleia, mas "A BOLEIA" ...

O cuidado a ter, é não ir no carro do ex- Ministro Cabrita, porque se acontecer alguma coisa, ele precisará de algum culpado e o motorista, já está escaldado ... e não vai nisso..., Ou então, recomendo vivamente conhecer e fazer amizade com o ex- motorista de José Sócrates, aquele que era um dos seus financiadores, para além do "amigo", e que lhe poderá "abonar algum" e ajudar a resolver os problemas de tesouraria ...

Parafraseando a minha querida e falecida Mãe - Viver não custa, o que custa é saber viver ...!

E já agora, com o "dos afectos" mesmo triste e calado (prometeu falar depois de 24 de Março…), como nos tem habituado desde as gémeas brasileiras, no caso do ex-filho, o perdão e a condecoraçãozinha estarão, sempre garantidos...! Bem falado, ora se estão!

- Vivemos um tempo de luta em que tantos aspiram e reivindicam um “subsídio de risco”. É justo!

É a P.S.P., a GNR, os Bombeiros, os Guardas Prisionais, as Forças Armadas, etc.

Mas,

Neste momento, sejamos claros, uma das profissões mais exigentes e arriscadas é a de MOTORISTA, especialmente se for de um político… E quanto mais alto estiver na hierarquia do Estado, a situação é pior e de maior risco...

Tem de saber conduzir bem e depressa, ser discreto, fiel, saber actuar camuflado, guardador de segredos, possuidor de altos conhecimentos em gestão bancária, dispor de disponibilidade financeira e em caso de as coisas, correrem mal ao "Chefe", darem a cara e "arrumarem" de forma resiliente e silenciosa com as consequências ...

E ainda não vi a classe pedir o subsídio respectivo e por sinal bem merecido...!

Pensando melhor e antevendo um pouco o futuro, na situação em que se encontra a Saúde, a Educação e a Justiça, já para não falar "naquela conversa" dos - Direitos, Liberdades e Garantias ..., chegará "o dia” em que nós "Povo português", só por o sermos e vivermos em Portugal, seremos todos merecedores de receber um "subsídio de risco" e muito elevado!

Acreditem, já faltou mais …! A necessidade e merecimento já existem, o reconhecimento é que tarda …!