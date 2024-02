Conselho regional do PSD aprova regulamento para as eleições internas e congresso

O Conselho Regional do PSD-M, que decorreu esta tarde, aprovou o regulamento para as eleições internas do partido, no dia 21 de Março, e o congresso regional, a ter lugar nos dias 20 e 21 de Abril.

Em declarações aos jornalistas, João Cunha e Silva explicou que "não foi aprovado por unanimidade", tendo existido "um voto contra e cinco ou seis abstenções".

Sobre a decisão do Presidente da República, a ter lugar a 24 de Março, relativamente ao futuro das circunstâncias políticas na Madeira, Cunha e Silva esclarece que o "PSD está preparado para as duas situações e quer estar preparado antes desse dia e assim acontecerá".

"Vamos partir para qualquer uma das duas situações, com legitimidade, força de vontade, para continuar a servir o processo social-democrata, a Madeira e os madeirenses", concluiu.

Questionado sobre os dias para a recepção de candidaturas afirma que não "percebe" o problema. "Há pessoas que já estão a pensar nisto há tanto tempo. Não sei qual é o problema disto. O nosso objectivo é claramente político: ter antes do dia 24, que é a data prevista para o senhor Presidente da República tomar uma posição, tudo resolvido. Resolvido em termos de legitimidade."