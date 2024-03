Quatro alterações no ‘onze’ do Marítimo para a recepção ao Belenenses

O treinador do Marítimo apresenta quatro alterações em relação ao último jogo com o Mafra. Para a recepção ao Belenenses, que começa às 18 horas desta terça-feira, estão no ‘onze’ Diogo Mendes, Euller, Guirassy e Tomás Domingos. No plano oposto, não fazem parte da equipa inicial René Santos, Preslav Borukov, Francis Cann, enquanto Igor Julião fica de fora, mas por castigo.

Eis o ‘onze’ do Marítimo: Amir, Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Fábio China, Diogo Mendes, Bruno Xadas, Guirassy, Euller, Lucas Silva e Higor Platiny.

No banco de suplentes estão: Samu, Tavares, Dylan, Preslav Borukov, Bernardo Gomes, Francisco Gomes, René Santos, Francis Cann e Guerrero.

Já o Belenenses, que estreia no banco o treinador Mariano Barreto (antigo técnico do Marítimo) aposta na seguinte equipa inicial: David Grilo, Tiago, Chapi, Duarte, Rúben Pina, Xavi, Rui Correia, Chima, Tiago Manso, Keita e Maxuel.

O jogo que fecha a 24.ª jornada da II Liga começa às 18 horas, nos Barreiros, e tem transmissão em directo na SportTV+.

O árbitro é Rui Lima, de Viana do Castelo.