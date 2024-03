IL defende descida das taxas de IRS e IVA na Madeira

A candidatura da Iniciativa Liberal Madeira à Assembleia da República criticou esta terça-feira, 5 de Março, o Governo Regional por “não aplicar na totalidade, por opção própria, o diferencial fiscal de 30% em todos os escalões do IRS e das taxas do IVA aplicáveis à Região Autónoma da Madeira, ao contrário do que acontece nos Açores".

O cabeça-de-lista da candidatura, Gonçalo Maia Camelo, aponta que a medida "prevista na Lei da Finanças Regionais, levaria os madeirenses a pagar menos impostos, aumentando a sua qualidade de vida e o dinheiro disponível no final de cada mês".

"Aliviar os impostos dos madeirenses é uma medida de justiça fiscal", defendeu, atentando que “a receita fiscal da Madeira tem vindo a bater recordes, ano após ano".

Exemplificando e comparando com os Açores, Gonçalo Maia Camelo garante que “por cada 1000 euros de rendimentos os trabalhadores independentes e os profissionais liberais madeirenses pagam 470 euros em impostos à Região e os açorianos 335 euros”. Uma diferença de 135 euros.

Ao mesmo tempo, “pelos mesmos 1000 euros de rendimento, os madeirenses recebem um valor líquido, após o IVA pago ao Estado, de 750 euros e os açorianos de 825 euros", disse.