"A Madeira honra e prestigia as Forças Armadas". A garantia, proferida na comemoração do 31. Aniversário do Comando Operacional da Madeira é do seu comandante, Major-general Rui Tendeiro.

Oportunidade para também prestar "reconhecimento" e enaltecer "o esforço e o profissionalismo" dos militares que prestam serviço na Região.

Sobre o aumento da instabilidade mundial e em particular nas fronteiras da NATO, assegurou que "o COM está atento a esta realidade" e ciente que "o futuro é desafiante".

Revelou que as Forças Armadas na Região continuam "muito focadas nos sistemas aéreos tripulados remotamente".

Dos quatro exercícios programados para este ano, destacou o Plano Garajau que contempla o apoio militar à emergências civis.

Com a presença do responsável máximo das Forças Armadas, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, e das mais altas entidades na Região, nomeadamente o Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, o Comando Operacional da Madeira comemora hoje o 31º aniversário na referida instalação militar localizada no Pico da Cruz, em São Martinho, Funchal.