CRESCER organiza seminário 'A Arte e a Ciência de Educar ... nos dias de hoje'

A Sala da Assembleia Municipal do Funchal acolhe, a 3 de Maio, aquele que será o II Seminário CRESCER, dedicado à temática 'A Arte e a Ciência de Educar ... nos dias de hoje'. A sessão terá início pelas 14h30.

"Este seminário de carácter técnico científico, pretende reunir um grande número de profissionais da saúde e da educação, contando com personalidades regionais e nacionais de grande relevo científico, que prestarão o seu contributo para a partilha e aumento do conhecimento de todos os profissionais presentes", refere nota à imprensa. Do programa constam nomes como o da neuropediatra Mónica Vasconcelos, das psicólogas Rita Gouveia e Maria João Beja e ainda da terapeuta da fala Ana Marques.

O Crescer - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil é um projecto desenvolvido no Funchal, que presta um serviço na doença, incapacidade, dificuldade, mas acima de tudo ter um papel relevante na prevenção em idade pediátrica.