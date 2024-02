Ânimos serenados justificam o regresso da agenda pública de Albuquerque

O regresso da agenda pública do presidente do Governo Regional, agora em gestão, deve-se à evolução ‘positiva’ do caso da investigação judicial que motivou a demissão de Miguel Albuquerque da presidência do Executivo madeirense.

Com o ‘esvaziar’ das suspeitas na sequência da ‘libertação’ dos três suspeitos detidos, Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia, Miguel Albuquerque apenas deixou passar pouco mais de uma semana, naquilo que classifica de “questão de serenar os ânimos”, para retomar, esta sexta-feira, os actos públicos com convite à comunicação social.

Esta manhã, durante visita a empresa que apostou em novas instalações no Parque Empresarial da Ribeira Brava, Albuquerque surgiu bem-disposto e determinado em retomar a absoluta normalidade do seu governo, ao garantir “vamos continuar a trabalhar como temos trabalhado”.

Já na qualidade de ainda líder do PSD-M, recusa a ideia que esta agenda pública possa servir de pré-campanha à anunciada recandidatura à liderança do partido, insistindo que o que aconteceu no último mês não foi mais do que “uma pausa necessária” até as coisas ficarem serenadas