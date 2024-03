Bienal Internacional das Artes do Funchal a ser preparada para 2025

Ainda não será este ano que se irá realizar a Bienal Internacional das Artes do Funchal.

Falado desde 2021 e, inclusivamente, abordado na abertura da Feira do Livro do Funchal do ano transacto, o evento tem sido constantemente adiado pela autarquia. No entanto, a presidente do executivo funchalense, Cristina Pedra, deixou a garantia que a mostra de artes será uma realidade em 2025.

"No início do próximo ano arranca com toda a força. Mas para isso, já começou a sua preparação este ano e, portanto, confirma-se que este já está tudo em funcionamento", frisou, sem querer adiantar mais pormenores.