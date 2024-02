Preços de casas devem estabilizar ou crescer moderadamente em 2024, indica consultora

A venda de casas em Portugal recuou 17% em 2023, para 131 mil, segundo a consultora Worx Real Estate que antecipa para 2024 um crescimento moderado ou estabilização dos preços.

Numa antecipação ao lançamento do WMarket 2023-2024, a consultora assinala que a quebra no volume de vendas observada no ano passado não se refletiu nos preços, tendo o preço médio de venda por metro quadrado aumentado 8% nos imóveis novos (para 4.045 euros/m2) e 9% nos usados (para 2.116 euros/m2).

Numa análise regional, os mesmos dados revelam que a Área Metropolitana de Lisboa acompanhou o comportamento global do mercado nacional, ao registar uma quebra de 24% na procura por casa, com um total de 38.370 fogos vendidos em 2023 - o valor mais baixo desde 2016.

No caso concreto do concelho de Lisboa, a contração da procura em cerca de 20% foi acompanhada pela manutenção do crescimento do preço médio de venda dos novos e usados.

A norte, a Área Metropolitana do Porto registou também uma quebra nas vendas, ainda que menos acentuada (16%), com a Worx a referir que a redução da procura "se refletiu num ajuste de 4% no preço dos imóveis novos" ainda que os usados tenham "mantido a respetiva trajetória de crescimento".

A consultora antecipa que o reduzido nível de promoção de imóveis deverá "perpetuar o forte desequilíbrio latente no mercado entre a procura e a oferta, o que inibe um ajustamento significativo dos preços".

Neste contexto, refere, "será pouco plausível uma descida substancial dos preços de venda no mercado residencial" ainda que se admita que se verifique uma tendência para um "crescimento moderado" ou "estabilização".