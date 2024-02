Inteligência Artificial e ChatGPT em destaque num evento da Ordem dos Engenheiros

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros está a organizar uma Tarde de Engenharia dedicada ao tema 'Smart Islands Hub apresenta: uma introdução à IA Generativa com o Chatgpt'. O evento acontece já amanhã, pelas 17h30, na sede regional da Ordem. Os interessados em participar podem inscrever-se até hoje, no Balcão Único do SIGOE, de forma gratuita.

"O evento abordará temas relacionados com Inteligência Artificial, desde conceitos básicos até aplicações avançadas. Será destacada a utilização do ChatGPT como uma ferramenta de apoio à engenharia, além de explorar a personalização de modelos GPT para atender às necessidades específicas", explica nota à imprensa.

Os oradores serão Fábio Mendonça, Décio Alves, Diogo Nuno Freitas e Morgado Dias.