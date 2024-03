Federação Nacional quer ‘Squash Think Tank’ na Madeira em 2025

O presidente da Federação Nacional de Squash, Luís Ferreira, expressou, esta tarde, a sua vontade de a Região acolher em 2025 o seminário 'Squash Think Thank', através de uma organização da Associação de Ténis da Madeira (ATMAD).

Nas cerimónia de celebração do 30.º aniversário da ATMAD, que realizou no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, o dirigente madeirense, que também é vice-presidente da Federação Europeia de Squash, lançou o desafio.

"No ano passado, em Bucareste, lançamos o desafio. Gostaríamos que fosse este ano, não sabemos se será possível, mas certamente será no próximo ano. Lanço aqui o desafio para recebermos aqui os 46 países da Europa", afirmou, explicando que na primeira edição, que se realizou no ano transacto na capital da Roménia, foi possível reunir "30 países, 30 presidentes e direcções das federações europeias de Squash", numa ocasião que serviu para discutir "o futuro, as dores e aquilo que é necessário melhorar na modalidade".