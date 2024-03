O país real não pára enquanto decorre a campanha

Bom dia. Entre várias notícias do dia, os jornais nacionais destacam o sector da saúde, a economia, os negócios, dos casos criminais, da sociedade, do futebol, mas também o processo eleitoral em curso.

No semanário Expresso:

- "AD 21% (+2 pontos). PS 20% (-3 pontos). Não sabe 18% (+2 pontos). Chega 12% (-3 pontos). BE 3% (=). CDU 2% (=). IL 2% (-1). Livre 2% (+1). PAN 1% (=). Outros partidos, brancos e nulos 2% (=)"

- "[Legislativas 2024] Indecisos em valor recorde deixam tudo em aberto"

- "PS em busca do voto de pensionistas e mulheres"

- "Passos e as estratégias paralelas da AD para dia 10"

- "PCP a cair nas ruas, onde o Bloco está a renascer"

- "Voto de protesto pode dar a vitória ao Chega no Algarve"

- "Insegurança caiu na última década, mas subiu em 2023"

- "Segurança dos candidatos deixa polícia preocupada"

- "Marcelo teme protestos inorgânicos dos militares"

- "Desporto é o patinho feio do programa dos partidos"

- "300 mil cederam foto da íris por dinheiro"

- "Só houve uma condenação por corrupção em 2022"

- "Gestor de Isabel dos Santos quer ser julgado cá"

- "Extremistas esvaziam aldeias em Moçambique"

- "Escândalo de corrupção embaraça Pedro Sánchez"

- "Quem são os desportistas mais ricos do mundo"

- "Albuquerque vai ter oposição"

- "Inflação recua em fevereiro"

- "Recordes na energia"

- "Álvaro Santos Pereira [ex-ministro da Economia] promovido"

No semanário Nascer do Sol:

- "Manuel Soares (presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses): 'Parece que toda a gente se esquece do crime de ocultação de riqueza'"

- "'Vou desaparecer. Quero voltar à minha vida pessoal e profissional porque sou juiz'"

- "[Durão] Barroso desfaz Pedro Nuno"

- "'Um novo Governo do PS seria o mais esquerdista de sempre desde o gonçalvismo'. O ex-presidente da Comissão Europeia e antigo líder do PSD entra na campanha com um artigo exclusivo para o Nascer do Sol"

- "AD não consta do boletim de voto. Confusão preocupa Montenegro"

- "Pedro Nuno Santos segue Costa e aposta no dia do voto antecipado"

- "Nicolau Santos. RTP noticiou recondução do presidente do CA que ainda não aconteceu"

- "Cáritas alerta para pobreza acima dos dados oficiais"

- "Mariana Mortágua / Depois da polémica da avó, a da mãe: foi nomeada sem concurso"

- "Paulo Carmona / 'Há uma carga fiscal sem sentido'"

- "Vacinas Covid-19 / Filipe Froes versus Joana Amaral Dias"

- "Portugal Amanhã. Apoio público à construção de casas é a solução?"

- "Euronews. Embaixador do Panamá em Lisboa fala do potencial das relações com Portugal"

- "João Lagos: 'Jogar ténis era considerado fascista'"

No Correio da Manhã:

- "Crime em Tomar. Mata sobrinho em guerra de partilhas"

- "Sporting-Benfica (2-1). Leão em vantagem para a final no Jamor"

- "St. Clara-FC Porto (1-2). Dragão sofre na Taça"

- "Gestão de Pinto da Costa. Guarda-redes custa 250 mil Euro/mês sem jogar"

- "Igreja. Papa expulsa padre Frederico"

- "Professora chama burros a autistas"

- "Em resposta à NATO. Putin ameaça com armas nucleares"

- "Sobe a 12 meses. Crédito da casa só baixa nos prazos mais curtos"

- "Vila Nova de Gaia. PJ caça um dos maiores barões do tráfico de droga"

- "Condenado. Prisão de Ricardo Salgado depende de médicos"

No Público:

- "Após anos de carência, a partir de 2026 haverá excesso de médicos de família"

- "Legislativas 2024. Pedro Nuno Santos: 'A direita enterrou linhas [férreas], nós abrimos linhas'"

- "Como se fazem e se lêem: o bê-á-bá das sondagens"

- "Campanhas de desinformação com origem internacional chegam a Portugal"

- "Menos de cinco meses. Guerra de Israel na Faixa de Gaza fez mais de 30 mil mortes"

- "Jogos Santa Casa. Portugueses apostaram quase 8,6 milhões por dia"

- "50 anos do 25 de Abril. IVG: alguns 'não admitem que as mulheres possam decidir'"

- "Taça de Portugal. Benfica saiu vivo de Alvalade e adia decisões para a Luz"

- "A coreógrafa Diana Niepce quer que o corpo diverso seja o novo normal"

No Jornal de Notícias:

- "Lei da adoção 'gay' deu lar a 55 crianças"

- "Sporting 2-1 Benfica. Leão rugiu mas não decidiu. Tudo em aberto na meia-final da Taça de Portugal"

- "Santa Clara 1-2 FC Porto. Mudança de atitude garante vitória"

- "O país pergunta. Partidos respondem sobre salários"

- "Alimentos processados aumentam risco de morte precoce"

- "Mobilidade. Novas zonas de acesso condicionado a automóveis no Porto"

- "Tomar. Matou sobrinho à frente do filho em disputa de terreno"

- "Cartéis. Detido traficante que controlava heroína em Leixões"

- "Fantasporto. Vêm aí dias de cortar a respiração no Cinema Batalha"

No Diário de Notícias:

- "Animais políticos. Marketing. Os óculos de Rui Rocha, a gola alta de Pedro Nuno Santos, o cabelo negro de Montenegro ou a voz de Mariana Mortágua. A importância da imagem dos políticos para conquistar votos"

- "Unidades privadas e sociais vão passar baixas médicas a qualquer doente sem restrições"

- "Campanha. Rui Tavares admite 'dialogar' com a AD"

- "Alta de preços arrefeceu a economia em 2023"

- "Quantos iranianos vão hoje às urnas votar nas legislativas?"

- "Aborto. AD e Chega querem 'dar as mãos' contra 'a esquerda marxista assassina'"

- "Onde estava há 50 anos? Ana Maria Almeida Roque, assessora do ministro da Educação"

No Negócios:

- "Grandes obras contratadas disparam 130% com PRR"

- "A primavera está cada vez mais silenciosa"

- "Dívida que não conta para a UE puxou rácio para baixo dos 100%"

- "EDP sobe lucros e distribui 600 milhões em dividendos"

- "Receita com impostos cai ao fim de dois anos e meio"

No O Jornal Económico:

- "Swissport e Aviapartner na 'short list' para comprar Portway à ANA"

- "'Vamos trazer a Fundação Lego para criar uma nova metodologia de ensino' [presidente da Fundação Santander, Inês Oom de Sousa]"

- "'Prevemos receber mais de um milhão de turistas em 2026', diz PM de Cabo Verde"

- "BCE já está a avaliar compra de EuroBic pelo Abanca e deverá aprovar operação até junho"

- "EDP regista lucro recorde de 952 milhões e Esmeralda Dourado de saída do Conselho de Supervisão"

- "Nuno Sá Carvalho, Managing Partner da Cuatrecasas Portugal: 'A crise da habitação tem sido muito aproveitada politicamente'"

- "Herdeiro do Vila Galé vai liderar área de Turismo na UAL"

No A Bola:

- "Sporting-Benfica (2-1). Leão falha KO. Sporting domina jogo, mas águia sobrevive e deixa tudo em aberto para a segunda mão"

- "'Benfica marcou sem fazer muito por isso', Rúben Amorim"

- "'Também marcámos dois golos...', Roger Schmidt"

- "Santa Clara-FC Porto (1-2). Dragão soube reagir e está nas meias-finais"

No Record:

- "Sporting-Benfica (2-1). Pintado de verde. Dérbi de emoções deixa tudo em aberto para a 2.ª mão"

- "Aursnes reacende esperança encarnada"

- "Santa Clara-FC Porto (1-2). Reviravolta e dores de cabeça. Dragões estavam a perder aos 5 segundos"

- "Taça de Portugal. Conceição recorda Barcelos e lamenta Ponta Delgada. 'Sofremos dois golos num minuto'"

E no O Jogo:

- "Santa Clara-FC Porto 1-2. Final feliz na missão Açores"

- "Dragões deram a volta ao susto graças à pontaria de Evanilson e Galeno"

- "Conceição. Técnico azul e branco garante sétima meia-final seguida: 'Ainda há muito para ganhar'"

- "Sporting 2-Benfica 1. Quente que veio do frio"

- "Gyokeres resolve dérbi, Aursnes deixa tudo em aberto para a segunda mão"

- "Rúben Amorim: 'Vitória justa, mas vantagem podia ser maior'"

- "Roger Schmidt: 'É muito simples, não houve fora-de-jogo'"

- "Braga. SAD minhota recebe propostas tentadoras por Rodrigo Gomes. Leilão por pérola já vai em 15 MEuro"

- "Melhor médio. Zalazar bate Pote e João Neves"

- "Liga de Clubes. Cimeira de presidentes com futebol na agenda. Marcelo e Proença reunidos em Belém"