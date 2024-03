Um morto e doze feridos à margem das eleições autárquicas na Turquia

Pelo menos uma pessoa foi morta e doze ficaram feridas num incidente ocorrido hoje em Diyarbakir, a principal cidade curda, à margem das eleições autárquicas que estão a decorrer na Turquia, anunciou o Ministério da Saúde.

"Durante as eleições de hoje, registaram-se confrontos entre dois grupos que causaram um morto e doze feridos", disse um responsável à agência de notícia francesa AFP.

Os turcos estão hoje a votar para escolher os seus presidentes de câmara, uma eleição vista por alguns como um voto a favor ou contra o Presidente, Recep Tayyip Erdogan, que está determinado a recuperar a sua "joia", Istambul.

Nas assembleias de voto, que abriram em duas fases, primeiro no Leste e, uma hora mais tarde, no resto do país, os eleitores compareceram sem grande entusiasmo, observam os correspondentes da AFP.