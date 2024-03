Rússia ataca sul do país e tem como alvo infraestruturas em Odessa e Kherson

A Rússia atacou de madrugada com drones e vários tipos de mísseis o sul da Ucrânia, tendo como alvo o complexo energético de Odessa e a indústria agrícola de Kherson, disse hoje a porta-voz do comando sul ucraniano.

Segundo a porta-voz do comando sul ucraniano, Natalia Gumeniuk, as forças russas testaram os sistemas de defesa antiaérea com uma combinação de armas, primeiro com drones e depois com mísseis.

"O inimigo lançou um míssil balístico Iskander-M em direção à região de Kherson e um míssil aéreo monitorizado Kh-59 a partir de um avião desde a zona do mar Negro", indicou Gumeniuk, acrescentando que em Odessa, o ataque com drones se centrou no complexo energético.

As forças de defesa antiaérea destruíram oito drones, mas a queda de fragmentos de um dos 'drones' intercetados provocou um incêndio numa das instalações energéticas de Odessa, tendo provocado cortes de energia em várias localidades.

Segundo a porta-voz, cerca de 170 mil pessoas ficaram sem eletricidade.

No ataque a Kherson, os russos utilizaram tanto mísseis balísticos, como mísseis aéreos controlados. O bombardeamento tinha como alvo uma empresa agrícola.

As forças aéreas da Ucrânia indicaram que a Rússia lançou 11 drones iranianos Shahed, mísseis de cruzeiro Kh-101 e 555, um míssil Iskander-M e um míssil controlado Kh-59.

As forças de defesa antiaéreas interceptaram nove mísseis de cruzeiro e nove 'drones'.