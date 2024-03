Bloco de Esquerda defende o "caminho da justiça social" para "uma melhor Justiça"

Por entender que "o caminho para uma melhor Justiça tem de começar pela justiça salarial", o Bloco de Esquerda da Madeira propõe um pacote de medidas que visem garantir os direitos dos funcionários judiciais e o funcionamento dos tribunais.

"Foi-nos transmitido que os estatutos da carreira de oficial de justiça não são revistos há vinte e cinco anos; além de que a remuneração a horas extraordinárias não existe, bem como qualquer outra forma compensatória do trabalho realizado", refere Carina Quintal, porta-voz da iniciativa desta manhã da candidatura do Bloco de Esquerda Madeira, que decorreu no Caniço, na sequência de uma reunião mantida pela candidatura bloquista na passada semana com o Sindicato dos Funcionários Judiciais.

De acordo com a candidata, "a larga maioria destes funcionários aufere o mesmo salário há décadas e a exclusividade de serviço ao qual estão vinculados não lhes permite ter nenhuma outra fonte de rendimento laboral, o que naturalmente faz desta carreira pouco actrativa, correndo o risco de que a curto prazo não existam profissionais nesta área".

Carina Quintal acrescenta que o "défice preocupante de profissionais" e "o desgaste físico e psicológico" são evidências tanto no País como na Regiao, o que tem contribuído para "um grande número de baixas" e situações de 'burn out'.

Por isso, o Bloco de Esquerda propõe uma "urgente revisão do estatuto de carreira; a regularização de compensação remuneratória pelas horas extraordinárias; o pagamento de subsídio de mobilidade a todos os funcionários do estado deslocados, incluindo os que exercem funções nas Regiões Autónomas, e promover a progressão na carreira, de forma a torna-la mais atrativa, sendo esta uma resposta para o melhor funcionamento do nosso sistema judicial".