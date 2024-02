Bloco de Esquerda defende eliminação do pagamento das propinas no Ensino Superior

O Ensino público é uma das bandeiras do Bloco de Esquerda e, por isso, a candidatura do partido às eleições legislativas nacionais esteve, esta manhã, junto à Universidade da Madeira, em contacto com os estudantes. Diogo Teixeira, que foi porta-voz desta iniciativa, indicou que um dos objectivos passa por eliminar as propinas.

“Somos a favor da gratuitidade do ensino, desde a creche, até ao Ensino Superior”, disse o candidato, lamentando ainda que a responsabilidade de financiamento da Universidade da Madeira esteja a ser “empurrada” entre o Governo da República e o Governo Regional.

O candidato apontou ainda a falta de residências universitárias, que tem afectado não só os jovens estudantes que residem mais longe do Funchal, como aqueles que chegam através do programa Erasmus.

Por fim, indicou ainda que tem sido tentado o contacto com a Associação Académica para uma reunião, mas que ainda não obtiveram qualquer resposta.