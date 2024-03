Protecção Civil registou 124 ocorrências desde as 00:00 até às 19:00

A Proteção Civil registou, entre as 00:00 e as 19:00 de hoje, 124 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria no Algarve e na Grande Lisboa, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com o comandante de serviço da ANEPC, José Costa, "entre as 00:00 e as 19:00 registaram-se 124 ocorrências", a sua maioria nas regiões do Algarve e da Grande Lisboa.

Nenhuma destas ocorrências teve um impacto significativo, tratando-se a maior delas de quedas de árvores, limpezas de vias, quedas de estruturas e inundações.

Segundo a mesma fonte, estiveram no terreno 459 operacionais e 172 meios terrestres, sendo que o dia de hoje "foi mais calmo" em relação a quinta-feira.

A tempestade Nelson está a afetar o estado do tempo em Portugal continental, onde até ao domingo de Páscoa, a precipitação será uma constante, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).