Oito portugueses seguem em prova no Caparica Surf Fest

Oito portugueses garantiram hoje presença no dias das finais da prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL) na Costa de Caparica.

Depois de um dia sem competição, devido às más condições climatéricas, os surfistas conseguiram voltar à água, tendo-se realizado 20 baterias, até aos oitavos de final em masculinos, e a terceira ronda feminina.

Guilherme Ribeiro, que estava 'obrigado' a passar aos oitavos de final para continuar a lutar por um lugar no Challenger Series, esteve em destaque, ao conseguir um segundo lugar na bateria, apenas atrás de Luís Diaz e está mais perto de garantir uma vaga.

Também Francisco Ordonhas conseguiu apurar-se para os 'oitavos', depois de uma bateria bastante renhida, em que Joaquim Chaves acabou por ser eliminado.

No setor feminino, continuam em prova Teresa Bonvalot, Mafalda Lopes e Francisca Veselko, que venceram as respetivas baterias, bem como Yolanda Hopkins Sequeira, Maria Salgado e Carolina Mendes, segundas nas respetivas baterias.

Fora de competição, entre os portugueses, ficaram Afonso Antunes, Joaquim Chaves, João Mendonça e Martim Fortes, em masculinos, e Ana Escudeiro e Maria Dias, na prova feminina.

O Caparica Surf Fest, que começou na terça-feira com 15 portugueses inscritos, é a última etapa do circuito regional de qualificação da WSL e decorre até sábado, na praia do Paraíso, em Almada, Setúbal.