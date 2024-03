Ex-Presidente sul-africano Zuma sobrevive a acidente de viação, partido MK alega "crime"

Um homem de 51 anos foi preso por alegada condução negligente após embater no veículo blindado oficial onde seguia o ex-presidente sul-africano Jacob Zuma, anunciou hoje fonte da polícia.

"Ninguém ficou ferido, incluindo os agentes dos Serviços de Proteção Presidencial (PPS, na sigla em inglês), o ex-presidente foi evacuado e levado para a sua residência", salientou à imprensa local a porta-voz da Polícia Sul-Africana (SAPS), Athlenda Mathe.

O incidente ocorreu na noite desta quinta-feira na província de KwaZulu-Natal, segundo a porta-voz policial.

A polícia sul-africana indicou que o homem de 51 anos foi acusado de conduzir "embriagado" e de forma "negligente", sem avançar pormenores sobre as circunstâncias do incidente.

A comitiva do antigo chefe de Estado deslocava-se da cidade portuária de Durban no sentido de Nkandla, área rural onde se situa a residência de Zuma, segundo o partido uMkhonto weSizwe (MKP).

Em declarações ao canal público sul-africano SABC, o responsável pela campanha eleitoral do partido MKP, Musa Mkhize, adiantou que "Zuma era um alvo".

"O que aconteceu ontem à noite devo dizer que, infelizmente, estávamos à espera que acontecesse e aconteceu porque o presidente foi avisado, não sabemos o que mais ainda está para acontecer", declarou.

"Acreditamos que seja crime, quem quer que esteja a fazer isto. São conhecidos, falaram publicamente, e as pessoas sabem quem eles são", salientou, sem avançar pormenores.

Mkhize considerou ainda que a vida de Zuma "está em perigo" desde que o antigo chefe de Estado e ex-líder do Congresso Nacional Africano (ANC), no poder, anunciou o seu apoio ao partido MKP.

"A segurança do presidente foi altamente comprometida devido à interferência política na sua segurança e a sua segurança reduzida drasticamente colocando a sua vida em perigo, porque ele apoia o partido uMkhonto we Sizwe que, após o dia 29 [de maio], vai liderar e governar este país e todas as outras províncias", salientou.

Na quinta-feira, a Comissão Eleitoral Independente da África do Sul (IEC, na sigla em inglês) anunciou ter validado uma objeção à candidatura de Zuma às eleições gerais de 29 de maio.