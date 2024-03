Polícia argentina detém autores das ameaças à família de Ángel Di María

A polícia argentina prendeu dois dos supostos envolvidos nas recentes ameaças à família do futebolista do Benfica Ángel Di María, na cidade de Funes, província de Santa Fé, anunciaram hoje fontes judiciais.

"Os autores do incidente foram presos. As duas pessoas que estavam no carro foram detidas, na sequência de uma operação conjunta com o Ministério Público Federal, com a participação da Polícia Federal e do Serviço de Inteligência", declarou à imprensa o oficial de Justiça Pablo Socca.

Segundo relatos, os agentes detiveram os dois suspeitos num apartamento de aluguer temporário, os quais se encontravam no carro de onde foi feita a ameaça à família de Di María, na madrugada de segunda-feira, tendo sido apreendida uma arma de fogo.

"Temos provas recolhidas através das câmaras de vigilância do bairro privado onde mora a família, com o carro usado pelos dois indivíduos e o caminho por estes percorrido, e com a propriedade do veículo", explicou Socca.

Além disso, o Ministério Público informou que esse veículo já tinha sido citado em investigações que a Justiça Federal vinha a desenvolver, o que permitiu apurar quais as pessoas e os gangues que estavam por trás das ameaças.

O Procurador afirmou que falta apurar a motivação dos autores e se este incidente está relacionado com outras intimidações ocorridas na província nas últimas semanas contra taxistas ou condutores de linhas de autocarros.

O governador da província de Santa Fé, Maximiliano Pullaro, que sofreu ameaças semelhantes em diversas ocasiões, deu eco à prisão dos dois suspeitos no seu perfil do Instagram, publicando os nomes dos envolvidos no incidente.

"Pablo Acotto, investigado por tráfico de drogas, confessou, em escutas telefónicas, ser o autor, e Sara Belén Gutiérrez e Gabriel Ismael Pastore, cúmplices, foram presos pela PFA e pela Polícia de Santa Fé através da PDI, quando planeavam escapar de sua casa", comentou na publicação, em que é mostrada uma imagem de um dos detidos.

O acontecimento ocorreu na urbanização perto de Rosário, cidade natal de Di María, por volta das 02:30 (05:30 em Lisboa) de segunda-feira, quando um veículo lançou uma mensagem ameaçadora à porta da casa onde se encontravam os familiares do jogador do Benfica.

Na altura dos factos, Di María estava concentrado com a seleção argentina para a realização de dois jogos particulares nos Estados Unidos, de preparação para a Copa América, os quais a 'albiceleste' venceu, diante de El Salvador (3-0) e Costa Rica (3-1).