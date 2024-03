Victor Freitas diz que agora há condições para aprovar tudo o que o PSD prometeu

O líder parlamentar do PS fez uma intervenção em que reconheceu a quebra eleitoral do PS, que passa de "uma maioria a ser oposição", mas foi claro ao afirmar que "a AD recebe um país com as contas certas", com um rumo de sucesso. Em relação à Madeira, recordou o que foi feito, como o financiamento de 50% do novo hospital ou a transferência das verbas dos jogos da Santa Casa.

Victor Freitas acredita que, agora, com a AD no poder e com Luís Montenegro como primeiro-ministro, tudo o que o PSD tem reivindicado e prometeu na campanha seja "rapidamente" concretizado. Ao contrário do que foi feito pelo PSD "que pediu tudo e mais alguma coisa", agora, o PS apenas vai pedir que seja feito "o que o PSD e o CDS prometeram".

Desde logo, considera que estão criadas as condições para alterar a lei das finanças regionais, aprovada por unanimidade na Madeira, a alteração do subsídio de mobilidade, para que os madeirenses apenas paguem 86 euros, o pagamento do meio aéreo para a Protecção Civil entre tantas outras propostas.

Rui Caetano, também do PS, aproveitou a intervenção de Victor Freitas para perguntar "se o PSD tem tanta confiança nos madeirenses, porque é que tem medo de ir a eleições". O deputado também perguntou se Miguel Albuquerque "deixou de ser arguido, suspeito de crimes de corrupção".