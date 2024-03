Exército israelita reivindica morte do 'número dois' do braço armado do Hamas

O Exército israelita reivindicou hoje a morte do 'número dois' do braço armado do movimento islamita palestiniano Hamas, Marwan Issa, num ataque que realizou há duas semanas em Gaza.

Marwan Issa, "um dos organizadores do massacre de 07 de outubro", foi "eliminado num ataque que realizámos há duas semanas", adiantou o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) Daniel Hagari, numa conferência de imprensa em que confirmou informações divulgadas pela Casa Branca em 18 de março.

Este líder do braço armado do movimento islamita palestiniano foi "eliminado num ataque complexo e preciso da Força Aérea, com base em inteligência do Exército e do Shin Beth", os serviços secretos israelitas, detalhou o contra-almirante.