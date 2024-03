Eleições presidenciais na Venezuela com 13 candidatos

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela admitiu hoje 13 candidatos registados por 37 organizações políticas para as eleições presidenciais de 26 de julho

O anúncio foi feito presidente pelo do CNE, Elvis Amoroso, numa conferência de imprensa em que confirmou que a Mesa de Unidade Democrática (MUD), agora Plataforma Unitária Democrática e o "Movimiento por Venezuela" (MPV), da oposição, registaram um candidato para as eleições presidenciais, Edmundo González Urrutia.

Segundo o CNE, foram aceites, entre outras, as candidaturas de Nicolás Maduro, do Partido Socialista Unido da Venezuela e aliados, Luís Eduardo Martínez, do partido Ação Democrática, Daniel Ceballos, de Arepa e Vontade Popular, António Ecarri do Lápiz, Juan Carlos Alvarado.

O jornalista Manuel Isidro Molina, do Partido Comunista da Venezuela (PCV) denunciou que foi excluído do processo eleitoral.

A substituição de candidatos terá lugar entre 01 e 20 de abril.