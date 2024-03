Dois membros do Governo britânico apresentam demissão

Dois membros do Governo britânico demitiram-se hoje dos cargos, antecipando a decisão de não se recandidatarem a deputados nas eleições legislativas previstas para o segundo semestre do ano.

As demissões foram feitas pelo secretário de Estado do Ensino Superior, Robert Halfon, e pelo homólogo das Forças Armadas, James Heappey, os quais foram substituídos por Luke Hall e Leo Docherty, respetivamente.

Embora as demissões não tenham criado uma crise política, de acordo com a imprensa britânica, Heappey estaria descontente com o orçamento insuficiente para as Forças Armadas do Reino Unido.

Já a demissão de Halfon foi inesperada porque aconteceu ao mesmo tempo em que revelou que não pretende recandidatar-se a deputado, uma tendência crescente no Partido Conservador.

Até hoje, 63 deputados conservadores divulgaram a decisão de não concorrer à reeleição, numa altura em que os 'tories' (conservadores), que estão no poder desde 2010, continuam a cair em popularidade.

Uma média das sondagens mais recentes calculada pela estação pública BBC antevê que o Partido Trabalhista, principal força da oposição britânica, recolhe 44% das intenções de voto, contra 24% do partido liderado pelo primeiro-ministro, Rishi Sunak.

Em terceiro lugar está o partido populista Reform, com 12%, seguido pelos Liberais Democratas (10%), Verdes (6%) e Partido Nacional Escocês (3%).

Cabe ao primeiro-ministro marcar a data das eleições legislativas, que têm de realizar-se até 28 de janeiro de 2025, tendo Sunak indicado que deverão ter lugar no segundo semestre de 2024.