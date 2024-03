Programa Mar 2020 ultrapassa 100% de execução

O programa Mar 2020 ultrapassou, este mês, 100% de execução, o que permite acomodar quebras que resultem do encerramento, somando 10.287 projetos aprovados, que envolvem mais de 796 milhões de euros de investimento, adiantou hoje o Governo.

"O mês de março encerra com a execução das operações aprovadas no programa Mar 2020 a ultrapassar os valores programados, garantindo a plena aplicação da dotação 392,5 milhões de euros atribuída a Portugal no orçamento da União Europeia para o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP)", indicou, em comunicado, o Ministério da Agricultura e da Alimentação.

O Mar 2020 tem agora uma execução superior a 100%, o que permite acomodar quebras que resultem do encerramento do programa.

De acordo com a mesma nota, somam-se 10.287 projetos aprovados, que envolvem um investimento de mais de 796 milhões de euros.

No total, foram abrangidas 3.476 empresas da pesca, da aquicultura e da transformação do pescado, com um apoio público de 545 milhões de euros.

Este programa, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no FEAMP, estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

O Mar 2020 tem cerca de 505,2 milhões de euros de dotação, 392,5 milhões de euros dos quais do FEAMP e 112,7 milhões de euros do Orçamento do Estado.