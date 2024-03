PCP-Madeira realça que "só não há excedente no orçamento das famílias"

No âmbito da campanha 'Força Abril', o PCP desenvolveu hoje um conjunto de acções com os trabalhadores e a população e aproveitou a ocasião para abordar o excedente orçamental da Região em 2023.

Junto à Estação de Tratamento de Resíduos da CMF nos Viveiros, Ricardo Lume disse que "ao longo dos últimos dias têm vindo a público notícias" sobre os lucros extraordinários das grandes empresas, o excedente orçamental do Estado e da Região em 2023, numa altura em que "milhares de madeirenses empobrecem a trabalhar".

É caso para dizer só não à excedente no orçamento das famílias. Com o aumento do custo de vida, com as dificuldades no acesso à habitação, com os baixos salários e pensões de reforma os madeirenses contam os tostões para chegar ao fim do mês enquanto as grandes empresas lucram milhões como nunca à custa da exploração e empobrecimento do povo. Ricardo Lume, deputado do PCP-Madeira

O partido relembra ainda que o Governo Regional e o Governo da República, "não utilizam os meios financeiros disponíveis" para dar resposta a défices estruturais que existem tanto na Região quanto no País," nem para esbater as assimetrias sociais resultantes de uma política de exploração e empobrecimento".

Os problemas no acesso ao serviço de saúde público, da falta de profissionais nos serviços públicos, a não valorização das carreiras e dos salários destes profissionais, as baixas pensões de reforma, não resultam da falta de dinheiro é apenas por opção política. Os baixos salários a precariedade laboral, o aumento do custo de vida, as dificuldades no acesso à habitação, só existem porque há uma política que beneficiam os que lucram com a exploração e o empobrecimento. Ricardo Lume, deputado do PCP

Ricardo Lume terminou a sua intervenção, concluindo que esta realidade "não é uma inevitabilidade". "A Região e o País nunca tiveram um PIB tão elevado fruto da força dos trabalhadores, mas existe uma injusta distribuição da riqueza. Façamos das injustiças força para lutar, para garantir a valorização do trabalho e dos trabalhadores pois com a ruptura com a política de exploração e empobrecimento é possível viver melhor na nossa terra", sublinhou.