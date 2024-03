25 de Abril, MotoGP e política marcam principais notícias dos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta segunda-feira, 25 de Março:

Público:

- "Leis 'sem aplicação prática' falham em proteger inquilinos de abusos"

- "Inquérito: Maioria dos portugueses elogia legado de Abril, mas jovens são os que fazem avaliação mais positiva"

- "Saúde e educação foram as áreas que mais melhoraram"

- "Dois terços acham que corrupção piorou desde 1974"

- "Estudo. Carreira académica tornou-se 'jogo' de precariedade"

- "Crime. Em quatro anos, carteiristas furtaram 7,1 milhões de euros"

- "Chega. Apoiantes são menos radicais do que líderes do partido"

- "Motociclismo. Oliveira fecha GP de Portugal no top10 com sabor a pouco"

- "Sónar Lisboa. À terceira, a promessa do festival cumpriu-se (e Sevdaliza ajudou)"

- "Peter Eötvös (1944-2024). A despedida de um gigante da música contemporânea"

Correio da Manhã:

- "Crime em Coimbra. Filho ajuda PJ a encontrar homicida do pai"

- "Benfica. Schmidt dá prioridade a Rafa e ignora Kokçu"

- "Sporting. Gonçalo Inácio e Diomande na mira do Newcastle"

- "Contas. Grandes desperdiçam 102 milhões das vendas de jogadores"

- "Motociclismo. Recorde no Algarve para ver Oliveira ficar em 9.º lugar"

- "Custo da habitação aperta orçamento das famílias portuguesas"

- "Fernão Ferro, Seixal. Jovem de 24 anos assassinado à facada por vizinho"

- "Seguradora revela. Carros elétricos têm mais riscos de acidentes"

-"Rio Tinto. Acusam funcionárias de creche de bater em bebés"

- "Tomar. Condenado por violência desfigura e viola mulher"

- "Dor e luto na Rússia. Vítimas do terror massacradas sem piedade"

- "Princesa luta contra o cancro. Doença de Kate une família real"

Jornal de Notícias:

- "Escolas gastam milhões em computadores para garantir provas 'online'"

- "Quase metade do parlamento com deputados estreantes"

- "Mata vizinho com 15 facadas por suspeitar que o roubava"

- "Manifestações. Amnistia alerta para abusos das polícias"

- "Grande Porto. Escolas primárias ganham nova vida"

- "Hiperatividade. Travada exportação de medicamentos"

- "Lisboa. Balneários públicos são último recurso de sem-abrigo"

- "Brasil. Políticos detidos pela morte de Marielle Franco"

- "Eficácia da seleção é igual com ou sem Ronaldo"

- "FC Porto. Campanha acelera e candidatos puxam dos galões"

- "Moto GP. Miguel Oliveira tinha vontade de conseguir 'mais um bocadinho'"

Diário de Notícias:

- "Só os cinco maiores bancos pagaram 17% do IRC total arrecadado pelo Estado em 2023"

- "Costa visita forte de Peniche e homenageia antigos presos políticos"

- "EUA. Trump enfrenta catástrofe financeira devido a sentença milionária em Nova Iorque"

- "Rússia. Em dia de luto, Putin sob pressão para explicar falhas de segurança"

- "Açores. Santa Maria, a ilha dourada"

- "Reunião. Sem excluir 'nenhuma possibilidade' futura, IL não fecha porta a governo"

- "Justiça: 'Há prisões que seriam impróprias até para animais'"

- "Onde estava há 50 anos? Adolfo Gutkin, encenador"

- "'Vou fazer o meu primeiro filme!'. Livro. Quentin Tarantino para aficionados e amantes de BD"

Negócios:

- "PSD dá luz verde à mudança do Governo para a sede da Caixa"

- "Conversa Capital. Tiago Oliveira: 'Não há dúvida de que tem de aumentar a contestação' [novo líder da CGTP]"

- "Efeito do fenómeno Taylor Swift já chegou à economia portuguesa"

- "Investidor privado. O que compensa mais, comprar ou arrendar?"

- "Investimento de 'private equity' tem o pior ano desde 2016"

- "Como a CGD se pode cruzar com o BCP e Novo Banco"

O Jornal Económico:

- "Centeno: Lucros da banca em 2023 'reequilibraram anos sucessivos de perdas'"

- "Iberdrola rejeita ligação entre central solar e Data Center de Sines"

- "Vinho português entrou em 2024 com as exportações a crescer, diz presidente do ViniPortugal, Frederico Falcão"

- "Construtora Casais quer superar os 200 milhões de investimento em Portugal este ano"

- "Resultados da Greenvolt e dados da dívida pública"

- "Putin insiste em ligar a Ucrânia ao ataque terrorista"

- "Business Roundtable aponta cinco vias para reter talento"

A Bola:

- "'Não foi com a mão', Vata recorda célebre duelo da Taça dos Campeões, em 1990, agora que o Benfica vai defrontar o Marselha na Liga Europa"

- "FC Porto. Campanha ao rubro"

- "Benfica. Trubin não esquece goleada no dragão: 'Que sejamos campeões e os adeptos nos perdoem'"

- "Sporting. Pedro Gonçalves sempre a abrir"

- "Internacional. José Mourinho não descarta voltar ao futebol português e atira-se a Tiago Pinto"

- "Entrevista A Bola: 'Custou-me muito sair da equipa técnica de José Mourinho', Silvino Louro"

Record:

- "Benfica. 'Sporting tem equipa fantástica', Trubin acredita no título e elogia rival"

- "Sporting. Londres chama Diomande"

- "Seleção. Diogo Costa recuperado"

- "FC Porto. Pinto da Costa afasta Sérgio de Villas-Boas. Acusações em mais um dia de campanha"

- "Atletismo. Carlos Lopes deslumbrou a América há 40 anos: 'Provei que não éramos uns coitadinhos'"

- "MotoGP. Miguel Oliveira em 9.º"

- "José Mourinho arrasador: 'Não perco um segundo com Tiago Pinto'"

O Jogo

- "'Evanilson é o próximo no escrete'", João Marcelo, cedido ao Cruzeiro, diz que os dragões têm mais para dar ao Brasil"

- "FC Porto. Candidato quer comissão independente a controlar as eleições, presidente anuncia D. Américo Aguiar para o Conselho Superior"

- "AVB: 'Há jogadores obrigados a assinar por certos agentes'.'Tenho recebido na sede pessoas das claques...'"

- "Pinto da Costa puxa do trunfo Conceição: 'Se quiser sentar-se com ele, fica de pé'"

- "Benfica. Trubin espera o perdão dos adeptos pela 'manita' no Dragão: 'Importante é sermos campeões'"

- "Juventus e United na fila por Kokçu"

- "Sporting. Superou máximo de assistências e igualou o de participação em golos. Nuno Santos rende como nunca"

- "Seleção. João Henriques treinou o Olimpija em 2023 e faz raio-x à Eslovénia: 'Eles tentam sempre encontrar os avançados'"

- "V. Guimarães. Transferência no verão é certa. Händel na porta de saída"

- "Moto GP. Apoio das bancas relativizaram 9.º lugar em Portimão, onde Jorge Martín venceu - Miguel Oliveira de 'coração cheio'"