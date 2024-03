Marina do Lugar de Baixo arrasada pelo mar há 19 anos

Passaram 19 anos desde que a Marina do Lugar de Baixo foi completamente arrasada pelo mau tempo no mar. Na edição de 26 de Março de 2005, o DIÁRIO dava conta dos danos provocados na estrutura que, à época, já tinha custado 24 milhões de euros.

Foi a segunda vez no mesmo mês que a infra-estrutura acabou atingida pela forte ondulação. Dessa vez, a muralha chegou a abrir fissuras e outra parte acabou mesmo por ficar destruída. Todo o espaço do complexo acabaria por ser afectado pela fúria da ondulação, inclusive uma zona onde se previa a construção de um hotel.

Mesmo a zona da marina, propriamente dita, onde deveriam estar atracados os barcos, foi fustigada de tal forma que quem assistiu dizia que mais parecia alto-mar do que um porto-de-abrigo. A força do embate das ondas contra o muro provocava um estrondo que era descrito como “um trovão”.

A marina do Lugar de Baixo tinha sido inaugurada há poucos meses e já de encontrava muito danificada. “Na Madeira, temos de estar mentalizados que pela vida fora o mar vai ter sempre a sua quota-parte nos estragos, e nós, para termos as nossas infra-estruturas no litoral, vamos ter de ir sempre concertando os estragos do mar”, dizia Alberto João Jardim, que na época era presidente do Governo Regional. Além disso, encarava esta como um projecto “com uma visão de futuro”, pelo que não admitia críticas.