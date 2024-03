"Grande mancha" volta a surgir no mar do Funchal

A água do mar do Funchal voltou a ser invadida por uma "grande mancha", que está a suscitar novamente preocupação e indignação entre os cidadãos. Segundo os moradores, na zona da Ponta da Cruz, as manchas, cuja origem é desconhecida, têm sido recorrentes nos últimos tempos.

"Por vezes, até cheira mal. Mas a mancha aparece todos os dias", garantiu uma moradora ao DIÁRIO, que acredita que a "poluição" nas águas deverá estar relacionada com "descargas que acontecem durante a noite, na zona onde tem Estação Elevatória de Águas Residuais" do Funchal.

Mancha no mar volta a causar indignação no Funchal Alguns banhistas e transeuntes voltaram hoje a alertar e a demonstrar indignação para a presença de algumas manchas no mar, na zona do Lido, no Funchal.

De salientar que nos últimos dias, também tem sido registado a presença atípica de grandes quantidades de sargaço pelágico, nas águas do arquipélago da Madeira, verificando-se também a existência de fauna associada a estas algas castanhas.