Funchal arranca com campanha de Sensibilização Ambiental Itinerante “O Futuro Começa Aqui!”

A Câmara Municipal do Funchal retomou hoje a campanha "O Futuro Começa Aqui!", em comemoração do Dia Mundial da Água. Foi a primeira de cinco campanhas de sensibilização.

Esta iniciativa, do Departamento de Ambiente– Unidade de Sensibilização Ambiental em parceria com a Companhia de Teatro Bolo do Caco, foi um grande sucesso em 2023, despertando o interesse e a participação dos munícipes na temática ambiental, sendo retomada novamente em 2024. A campanha itinerante visa promover a consciencialização ambiental através de apresentações teatrais interativas e dinâmicas, abordando de forma lúdica e educativa questões como a preservação da água, causa animal, alterações climáticas, espaços verdes e resíduos.

“Acreditamos que a educação ambiental é fundamental para a construção de um futuro mais consciente e sustentável para o nosso planeta”. Através da campanha "O Futuro Começa Aqui!", esperamos inspirar e mobilizar a comunidade para a adoção de práticas mais conscientes e responsáveis em relação ao ambiente." Vereadora Nádia Coelho

Esta campanha destaca-se pela sua abordagem inovadora e eficaz na promoção da educação ambiental. Através da teatralização de personagens visualmente apelativos e bem-humorados, a iniciativa conquista a atenção do público de forma lúdica, pedagógica e dinâmica.

A variedade de temas abordados, como água, causa animal, alterações climáticas, espaços verdes e resíduos, garante a abrangência da campanha e sua relevância para a comunidade. Essa amplitude permite que a iniciativa atinja diferentes públicos e promova a reflexão sobre diversos aspetos da preservação ambiental. O caráter itinerante da campanha também contribui para o seu sucesso, pois permite levar as mensagens de consciencialização a diversos pontos da cidade, alcançando um público mais amplo e diversificado.

As apresentações teatrais interativas proporcionam uma experiência imersiva e comprometida dos participantes. Serão no total cinco ações ao longo do ano de 2024 começando em março pelo tema “Água” para assinalar a efeméride que hoje se celebra (22 de março) - Dia Mundial da Água. Dezenas de participantes aceitaram o desafio lançado por “dois mordomos da água” respondendo a algumas questões sobre o tema “Água”. Entre risos e dilemas muitos foram os que participaram nesta atividade que animou as ruas do Funchal ao inicio da tarde. O balanço é positivo.

Entre miúdos e graúdos verificou-se haver mais cidadãos conscientes. Houve ainda oportunidade para esclarecimentos e dicas sobre a forma de poupar água bem como algumas curiosidades em relação à água no planeta com foco na cidade do Funchal. Como já foi referido, esta é a primeira de cinco ações de sensibilização estando prevista a próxima para o mês de maio com o tema “Jardins e Espaços Verdes”.