Centro de saúde do Monte realiza rastreio de saúde visual infantil

A partir desta segunda-feira, o Centro de saúde do Monte inicia um rastreio de saúde visual infantil às crianças daquela freguesia.

Os rastreios, que vão decorrer às segundas e terças de manhã, "destina-se a crianças (nascidas em 2020) que tenham ou venham a fazer quatro anos no decorrer do presente ano e que não estejam a ser seguidas no Hospital e nem usem já óculos", explica nota enviada pelo SESARAM.

Neste sentido, 40 crianças foram convocadas, pelo Serviço Regional de Saúde, residentes na freguesia do Monte, para realizar o rastreio. As convocatórias são feitas através de chamada telefónica, pelo Centro de Rastreios da RAM.

"Trata-se de um rastreio de ambliopia, de base populacional, realizado por técnicos especializados, que permitirá identificar os casos de erros refrativos e ambliopia atempadamente e em larga escala na RAM, bem como, possibilitar o diagnóstico e o tratamento atempado", acrescenta o comunicado.

Nos casos em que forem detectadas situações de risco, as crianças serão referenciadas para a consulta de especialidade no Serviço de Saúde da Madeira, SESARAM, EPERAM.

Na eventualidade de qualquer esclarecimento ou novo agendamento, os utentes devem contactar o SESARAM através do número de telefone 291 149 020.