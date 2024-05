Nova aplicação aproxima pescadores lúdicos das entidades reguladoras

A Madeira passa a contar com uma nova aplicação que aproxima os pescadores lúdicos das entidades reguladoras e fiscalizadoras do Governo Regional. Rui Barreto participou na apresentação da aplicação MadeiraGoFish, que decorreu na Gare Marítima do Funchal.

Na ocasião, o secretário regional de Economia, Mar e Pescas afirmou que esta aplicação vai permitir “desmaterializar, simplificar” de forma fácil a relação entre os pescadores e as entidades. É possível renovar licenças, por exemplo.

Rui Barreto afirma que esta aplicação está alinhada com a estratégia de especialização inteligente que tem como objectivos a aposta nas tecnologias digitais e na economia 4.0, criando maior autonomia para os cidadãos e empresas.

“Esta aplicação tem sido possível graças a um ambiente de cooperação extraordinário que tem havido entre os diversos organismos públicos regionais, a Academia (Universidade da Madeira), a ARDITI, organismos públicos e cidadãos”, disse. A transformação com inovação da economia tem sido um apanágio do Governo Regional, por forma a esbater um “constrangimento ancestral” que é a distância a que nos encontramos dos principais centros.

Rui Barreto lembrou os números de investimentos destinados à digitalização, tais como 5,5 milhões do PRR, mas fez questão ainda de frisar que os recursos humanos estão mais capacitados.