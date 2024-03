Fu Yu e João Geraldo eliminados no Singapura Smash

Os portugueses Fu Yu, no quadro de singulares femininos, e João Geraldo, em masculinos, foram hoje eliminados por adversários de ranking superior no Singapura Smash, um dos torneios de destaque do circuito mundial de ténis de mesa profissional

Geraldo, 41.º do ranking ITTF, bateu-se com o vice-campeão do mundo e número dois mundial, o chinês Wang Chuqin, perdendo pelos parciais de 11-6, 12-10 e 11-9.

Já a olímpica Fu Yu, há muito radicada na Madeira, e n.º 65 da hierarquia mundial, cedeu apenas na 'negra' ante a 45.ª posicionada, a atleta de Taiwan Chen Szu-Yu, num jogo equilibrado que acabou 11-7, 10-12, 11-7, 10-12 e 11-6.

Ainda em prova está a olímpica portuguesa Jieni Shao, que na terça-feira joga a ronda de 32 ante a sul-coreana Kim Nayeong, 37.ª, por um lugar entre as 16 melhores.

Já o madeirense Marcos Freitas foi eliminado na primeira ronda, disputada ontem, ao perder com o germânico Benedikt Duda por 2-3.