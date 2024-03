Auto-escada mobilizada para retirar janela estilhaçada que ameaçava cair com o vento

Por ameaçar cair sobre a via pública devido ao vento que se faz sentir também no centro da cidade do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram esta manhã o pesado auto-escada apoiados por dois operacionais para retirar vidro partido de janela de prédio localizado na Rua dos Tanoeiros.

O vento forte, que esta manhã já registou rajadas acima dos 40 km/h nas estações do Observatório e do Lido, e de 78 km/h no Pico da Cruz, junto à estrutura militar do Comando Operacional da Madeira, colocava em perigo os transeuntes na referida artéria devido ao perigo de queda de vidros da janela já quebrada.