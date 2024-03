AVS resgata empate com a Oliveirense ao 'cair do pano'

AVS empatou hoje 1-1 na visita à Oliveirense, em jogo da 26ª jornada da II Liga, disputado em Oliveira de Azeméis, com um golo ao 'cair do pano'.

No Estádio Carlos Osório, Michel Lima deu vantagem à Oliveirense, aos 45 minutos, com Nenê a igualar a partida aos 86 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

Com o empate, O AVS mantém-se no segundo lugar da II Liga, com 56 pontos, em igualdade com o líder Santa Clara, que hoje recebe o Nacional, terceiro, com 48, enquanto a Oliveirense sobe provisoriamente ao 15.º lugar, com 24 pontos.

A Oliveirense foi quem deu o primeiro sinal de perigo, com Zé Leite a surgir isolado na cara de Simão Bertelli, mas o guarda-redes do AVS fez a 'mancha' ao avançado português e evitou que a bola entrasse na sua baliza, aos 10 minutos.

Na resposta, Edson Farias teve uma boa incursão na direita do ataque do AVS, rematando forte e colocado à entrada da área para uma boa defesa de Nuno Macedo, aos 18 minutos.

A equipa de Ricardo Chéu colocou-se em vantagem no fecho da primeira parte, aos 45 minutos, através de um golo de belo efeito de Michel Lima, que, sem oposição, rematou à entrada da área, com a bola a entrar no ângulo da baliza de Simão Bertelli.

Na segunda parte, o AVS balanceou-se no ataque, mas foi a Oliveirense quem esteve mais perto do golo, aos 68 minutos, quando André Santos cabeceou em zona frontal à baliza de Simão Bertelli, obrigando o guarda-redes do AVS a uma grande defesa.

Aos 77 minutos, foi a vez de Michel Lima testar os reflexos de Simão Bertelli após um remate colocado, com o guarda-redes do AVS a evitar o segundo golo da Oliveirense.

A equipa de Jorge Costa acabou por chegar à igualdade aos 86 minutos, quando Nenê converteu uma grande penalidade que castigou derrube do guarda-redes Nuno Macedo sobre John Mercado.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense - AVS: 1-1.

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Michel Lima, 45 minutos.

1-1, Nenê, 86 (grande penalidade).

Equipas:

- Oliveirense: Nuno Macedo, Gonçalo Negrão (Zé Pedro, 90+2), Iago, Guilherme Soares, Lomboto, Vasco Gadelho, Filipe Alves (André Santos, 64), Schürrle, Michel Lima (Carter, 79), Zé Leite e João Paulo Queiroz (Duarte Duarte, 80).

(Suplentes: Arthur, Casimiro, Klebinho, André Santos, Duarte Duarte, Kohtaro, Lamine, Zé Pedro e Carter).

Treinador: Ricardo Chéu.

- AVS: Simão Bertelli, Fernando Fonseca (Zé Ricardo, 46), Jorge Teixeira, Clayton, Jonatan Lucca (João Amorim, 50), Benny, Luís Silva (Talles Wander, 46), Edson Farias (Léo Alaba, 46), Tunde (Stênio, 76), John Mercado e Nenê.

(Suplentes: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Zé Ricardo, Fábio Pacheco, Gustavo, João Amorim, Stênio, Samuel Granada, Talles Wander)

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Clayton (19), Filipe Alves (40), João Paulo Queiroz (40), Zé Ricardo (46) e Schurrle (83).

Assistência: cerca de 700 espetadores.