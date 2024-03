Santa Cruz com 'nível de água segura' acima da média

Santa Cruz apresentou, em 2023, um 'nível de água segura' na ordem dos 99,92%. "Excelente qualidade" que coloca o concelho "acima das médias" registadas a nível "regional e nacional".

A informação foi divulgada pelo Município e "evidencia todo um esforço de uma equipa técnica composta por 40 trabalhadores, desde os operacionais empenhados na manutenção dos cerca de 600 quilómetros de redes de água e saneamento, aos técnicos mais especializados que diariamente tomam decisões relevantes com vista a uma melhor eficiência hídrica dos sistemas".

Através de nota enviada à imprensa, a autarquia santa-cruzense avançou com estes dados por ocasião da iniciativa 'Ciclo Urbano da Água no Concelho de Santa Cruz', que contou com a presença de escolas do concelho.

Visou explanar todo o circuito que a água percorre, desde a sua captação, tratamento, distribuição, utilização e tratamento prévio antes da sua rejeição final, novamente no meio ambiente, neste caso, ribeiro e mar. CMSC

Ao final da manhã, os jovens visitaram ainda a ETAR de Gaula, infra-estrutura que "cumpre o tratamento terciário, ou seja, um dos mais avançados actualmente a nível nacional, estando todo o efluente tratado apto para eventual reutilização da água para rega e lavagem de pátios".