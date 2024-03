Bom dia!

Taxa turística para cruzeiros segue modelo de Lisboa. Este é o tema que faz manchete no DIÁRIO deste sábado, onde explicamos de forma pormenorizada que o Porto do Funchal vai aplicar um valor único de 2 euros por cada passageiro desembarcado. A medida entra em vigor a 1 de Janeiro de 2025 e isenta os tripulantes dos paquetes.

E ainda na área turística, fique a saber nesta edição que o acesso ao percursos do Rabaçal será cobrado no próximo ano, sendo certo que no Ribeiro Frio está em estudo a colocação de semáforos para controlar a lotação dos Balcões.

No desporto, temos Psicologia na lateral esquerda. Do corredor universitário, onde frequenta o 3.º ano da licenciatura, à ala do relvado no campo do Marítimo, Joana Silva foi distinguida com uma bolsa de estudo, atribuída pela Federação Portuguesa de Futebol e vai somando internacionalizações pela selecção nacional.

Ainda no universo maritimista, noticiamos igualmente que a Câmara trava demolição dos muros do estádio. Clube vai entregar à autarquia do Funchal um projecto mais específico para dar andamento às obras.

Casas mais caras apesar da quebra nas vendas é outro dos assuntos de capa. Alojamentos familiares transaccionados caiu 20%, em 2023, mas o valor médio cresceu 12%. Ainda na economia, avançamos que a Madeira já executou 64% do PRR.

Por fim, espaço para a política. Albuquerque está em larga vantagem para o congresso. O candidato reeleito líder do PSD-Madeira terá conseguido mais de 70% dos delegados para a sessão magna de 21 e 22 de Abril.

