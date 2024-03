PTP aponta baterias a quem prejudicou os portugueses

O PTP deu hoje uma conferência de imprensa, junto aos CTT na Praça dos Restauradores, para lembrar, aos milhares de portugueses que vão votar na AD, “que o amigo de Luís Montenegro, o Passos Coelho de sinistra memória, vendeu as grandes empresas estatais aos grandes capitalistas do capital privado como é o caso dos CTT, em 2013, e depois cortou dinheiro das reformas (férias e 13.º mês aos reformados) levando-os à miséria”.

Na acção partidária, o candidato disse ainda que outro amigo de Montenegro, o senhor Durão Barroso, “deveria estar a ser julgado no Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra cometidos contra civis indefesos no Iraque, onde morreram 300 mil cidadãos daquele país a maioria pessoas inocentes, mulheres e crianças”, isto quando Barroso cedeu às bases militares das Lages nos Açores para os norte-americanos.

Por fim, José Manuel Coelho apontou baterias ao inquilino de Belém, o professor Marcelo, “quando juntamente com o filho ‘meteram’ uma cunha ao ministro da saúde Manuel Pizarro a fim de tratarem as duas bebés brasileiras com medicamentos caros”. “Marcelo deveria ter pedido logo a sua demissão, o que até hoje não aconteceu pelo facto de ele estar agarrado ao tacho”, concluiu.