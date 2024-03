Raquel Coelho apela ao voto no PTP para "colocar mais mulheres nos lugares de decisão"

A candidatura do Partido Trabalhista Português (PTP) realizou esta sexta-feira a última acção de campanha para as eleições legislativas nacionais. Na ocasião, a cabeça-de-lista, Raquel Coelho afirmou que "as mulheres não podem continuar a ser vistas como figuras decorativas na política e que não precisam de ir a reboque dos homens nas listas dos partidos".

"São muitas as razões para votar no PTP e uma delas é que constituímos uma das poucas candidaturas a estas eleições lideradas por mulheres", refere a candidata em nota enviada.

“No dia em que se celebra as mulheres, nada mais do que justo do pedir o voto para que mais mulheres estejam nos lugares de poder e decisão”, relembrou Raquel Coelho, que diz que a candidatura do PTP à Assembleia da República é das poucas lideradas por mulheres.