Caminho agrícola é ‘prenda’ de Nascimento

Em dia de aniversário da freguesia da Ribeira Brava, o presidente da Câmara Municipal mostrou estar atento aos anseios da população e às necessidades das localidades, ao anunciar a construção do caminho agrícola São João Levadinha que aguarda candidatura. Ricardo Nascimento pretende ainda repavimentar a zona que desce a Pedra Mole e vai lançar um procedimento concursal para desmatação de caminhos municipais, dotando-os de mais segurança.

Na sessão solene que decorreu, esta tarde, na Escola Básica do Lombo de São João e São Paulo, para assinalar o 562.º aniversário da freguesia, o autarca recordou os investimentos feitos na localidade, como o caminho da Boa Morte, que está em fase de conclusão, a repavimentação de várias estradas e caminhos e a aposta na área social e cultural, onde se inclui a abertura do Espaço Intergeracional.

Nascimento valorizou o papel das Juntas no apoio às populações e recordou as ajudas financeiras que a Câmara Municipal canaliza anualmente para as freguesias, no valor de 250 mil euros, “mais do dobro do que recebiam em 2020”, para que possam “assumir os compromissos com os fregueses, uma vez que as verbas do Governo da República são insuficientes”, referiu o autarca.

Agradeceu ao Governo Regional, na pessoa do secretário Pedro Fino, a intervenção feita no polidesportivo desta escola, bem como todo o trabalho realizado no município.

Ao presidente da Junta, Marco Martins, reiterou a disponibilidade da autarquia para continuar o trabalho de desenvolvimento da Ribeira Brava.