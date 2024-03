Inauguração aproveitada para reclamar beneficiação no caminho da Igreja

A beneficiação do troço do Caminho da Igreja – que entronca com o requalificado Caminho dos Serrões – é reivindicação que o presidente da Junta de Freguesia do Estreito da Calheta reclama agora para vir a ser concretizada.

Patrício Agrela aproveitou a inauguração desta tarde para na presença dos presidentes da Câmara Municipal e do Governo Regional, juntar aos agradecimentos o desejo da população local. Nem foi preciso proferir a reivindicação. Miguel Albuquerque ‘leu nas entrelinhas’ o que o autarca do PSD queria dizer. “Falta esta, não é?”, questionou, referindo-se ao troço situado atrás do púlpito. A resposta foi dada pelos presentes, que prontamente aplaudiram o ‘entendimento’ entre autarca e presidente.

De resto, o presidente da Junta de Freguesia agradeceu todos os que “cederam parte” dos seus terrenos para permitir o alargamento do estreito caminho, agora com duas filas de trânsito.

Fez saber que Carlos Teles foi “o principal responsável” pela concretização da obra que é agora realidade que garante melhores condições de acessibilidade à zona alta da freguesia.