Menos nascimentos e mortes na Madeira em Janeiro

O primeiro mês do novo ano de 2024 resultou num saldo, uma vez mais, negativo entre nascimentos, mas positivo em mortes, embora com ambos os indicadores a recuarem face a igual período de 2023.

Assim, "foram averbados na Região Autónoma da Madeira (RAM) 242 óbitos, valor inferior ao observado em Janeiro de 2023 (menos 49 óbitos; -16,8%)", refere a Direção Regional de Estatística da Madeira, que também avalia o 'excesso de mortalidade', que "compara os óbitos do mês em referência (242) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (264 óbitos, em média)", por isso "mostra que houve um défice de mortalidade de 8,3%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido sempre superior ao valor registado em Janeiro de 2024". Note-se que são anos pré-pandemia, mas a correlação de factos não é feita pela DREM, uma vez que o evento em si também acabou por ser disruptivo em relação a 'anos normais'.

Em Janeiro, infelizmente, "foi averbado 1 óbito com menos de 1 ano", mas "não se registaram fetos-mortos", acrescenta.

Quanto a nascimentos de mães residentes na Madeira, em Janeiro de 2024, "contabilizaram-se 146 nados-vivos, correspondendo a uma quebra de 8,8% relativamente ao mês homólogo de 2023 (menos 14 nascimentos)", significando, em termos percentuais, quase metade da diminuição de óbitos, embora o ideal seria o número de nascimentos estar positivo.

Foto DREM

Por isso, "da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 96 indivíduos em Janeiro de 2024, menos penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -131", adianta contudo.

Factor também impulsionador de nascimentos são os casamentos, sendo que no primeiro mês de 2024 "celebraram-se 65 casamentos, correspondendo a uma quebra de 1,5% relativamente ao número de casamentos realizados em Janeiro de 2023 (menos 1 casamento)", conclui os dados divulgados hoje.

A nível nacional, dados divulgados pelo INE já apontam a Fevereiro pelo menos nas mortes. No mês passado, "registaram-se 9.139 óbitos, valor inferior ao registado em Janeiro de 2024 (menos 4.315 óbitos; -32,1%) e em Fevereiro de 2023 (menos 1.710 óbitos; -15,8%)", o que pode também ser já indicativo para na Madeira ter ocorrido o mesmo, embora a um ritmo menos intenso.

"Em Janeiro de 2024, registaram-se 7.044 nados-vivos, diminuindo 1,6% relativamente a Dezembro de 2023 (7.156) e 2,2% relativamente a Janeiro de 2023 (7.204)", diz o INE, o que indica que a Madeira seguiu a tendência nacional nestes indicadores, o que significa que "naquele mês, o saldo natural foi -6.398, agravando-se em relação ao do mês homólogo de 2023, quando registou o valor de -4.721".

Por fim, diz a autoridade estatística nacional, no País em Janeiro de 2024, "celebraram-se 1.533 casamentos, diminuindo 24,9% em relação ao número de casamentos realizados em Dezembro de 2023 (menos 508 casamentos) e 7,7% em relação a Janeiro de 2023 (menos 127)", conclui.